    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti: "Kürü keçək?!" yarışına gənclərin və xanımların marağı böyükdür

    Fərdi
    • 31 avqust, 2025
    • 14:21
    Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti: Kürü keçək?! yarışına gənclərin və xanımların marağı böyükdür

    Bu gün Mingəçevir şəhərində Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə artıq dördüncü dəfədir ki, "Kürü keçək" tədbiri təşkil olunur.

    Bunu "Report"un Qərb bürosuna açıqlamasında Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının (ASF) prezidenti Zaur Əliyev deyib.

    "Yarış üçün 600-ə yaxın iştirakçının qeydiyyatdan keçib. Özüm də ilk dəfədir, burada iştirak edirəm. Sevindirici haldır ki, bu yarışa gənclərin və xanımların marağı böyükdür. Bunun sayəsində onlar üzgüçülük idman növünü sevirlər. İnanıram ki, "Kürü keçək?!" yarışını gələcəkdə beynəlxalq səviyyədə təşkil edəcəyik, yarışa xarici iştirakçılar da dəvət edərik".

    üzgüçülük   Federasiya   tədbir  

    Son xəbərlər

    15:31

    NYT: Alyaska qaz böhranının astanasındadır

    Digər ölkələr
    15:30
    Video

    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Hərbi
    15:14
    Foto

    "SDG Youth Forum II" layihəsinin açılış mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    15:03

    Cəlilabadda baş verən qəzada xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    15:02

    Azərbaycan gimnastları Belarusda keçirilən beynəlxalq turnirdə uğurla çıxış ediblər

    Fərdi
    14:58
    Foto

    Azərbaycanlı itkinlərin ailələrinin aksiyası Cenevrə sakinlərinin və qonaqların diqqətini çəkib

    Xarici siyasət
    14:46

    Açıq suda üzmə yarışının ən yaşlı iştirakçısı: İlk dəfə qatılmağıma baxmayaraq, çətinlik çəkmədim

    Fərdi
    14:38

    Dünya çempionatı: Azərbaycan millisi qarışıq komanda yarışında medal qazana bilməyib

    Fərdi
    14:21

    Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti: "Kürü keçək?!" yarışına gənclərin və xanımların marağı böyükdür

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti