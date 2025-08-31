Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti: "Kürü keçək?!" yarışına gənclərin və xanımların marağı böyükdür
Fərdi
- 31 avqust, 2025
- 14:21
Bu gün Mingəçevir şəhərində Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə artıq dördüncü dəfədir ki, "Kürü keçək" tədbiri təşkil olunur.
Bunu "Report"un Qərb bürosuna açıqlamasında Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının (ASF) prezidenti Zaur Əliyev deyib.
"Yarış üçün 600-ə yaxın iştirakçının qeydiyyatdan keçib. Özüm də ilk dəfədir, burada iştirak edirəm. Sevindirici haldır ki, bu yarışa gənclərin və xanımların marağı böyükdür. Bunun sayəsində onlar üzgüçülük idman növünü sevirlər. İnanıram ki, "Kürü keçək?!" yarışını gələcəkdə beynəlxalq səviyyədə təşkil edəcəyik, yarışa xarici iştirakçılar da dəvət edərik".
