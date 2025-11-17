İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Tokio paralimpiadasının qalibi 28 yaşında vəfat edib

    Fərdi
    • 17 noyabr, 2025
    • 13:07
    Tokio paralimpiadasının qalibi 28 yaşında vəfat edib

    2021-ci ildə Tokioda keçirilmiş Yay Paralimpiya Oyunlarının qalibi, avstraliyalı velosipedçi Peyc Qreko 28 yaşında vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avstraliya Velosiped Federasiyası məlumat yayıb.

    İdmançının evində, qəfil ürəktutmasından vəfat etdiyi bildirilib.

    Qeyd edək ki, P.Qreko 2021-ci ildə Tokio Yay Paralimpiya Oyunlarında 3 km məsafədə trek yarışın qalibi olub və dünya rekordunu yeniləyib. Qreko həmçinin trek və şose velosipedi yarışlarında dünya çempionu olub.

