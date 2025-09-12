İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Teymur Rəcəbovun iştirakı ilə "ustad dərsi" keçirilib

    Fərdi
    • 12 sentyabr, 2025
    • 12:35
    Teymur Rəcəbovun iştirakı ilə ustad dərsi keçirilib

    Azərbaycan Şahmat Federasiyasının təşkilatçılığı ilə növbəti dəfə "ustad dərsi" keçirilib.

    Bu barədə "Report"a qurumdan məlumat verilib.

    Yeniyetmələr arasında respublika çempionatının qalib və mükafatçıları, o cümlədən perspektivli şahmatçılar bu dəfə Dünya Kubokunun qalibi, üçqat Avropa çempionu Teymur Rəcəbovla görüşüblər. 

    Mötəbər yarışlara hazırlıq barədə danışan qrossmeyster müxtəlif partiyaları təhlil edərək, sonda uşaqların suallarına cavab verib. 

    Qeyd edək ki, oktyabrda kişi şahmatçılardan ibarət Azərbaycan yığması Gürcüstanda keçiriləcək komandalar arasında Avropa çempionatında iştirak edəcək. Millinin kapitanı Teymur Rəcəbov olacaq.

    teymur rəcəbov Şahmat ustad dərsi Azərbaycan Şahmat Federasiyası

