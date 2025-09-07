İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Fərdi
    • 07 sentyabr, 2025
    • 21:21
    Azərbaycan stolüstü tennisçiləri Universiadada gümüş medala layiq görülüblər

    Azərbaycan stolüstü tennisçiləri Türkdilli Dövlətlərin Universiadasında gümüş medala layiq görülüblər.

     "Report"una məlumatına görə, stolüstü tennisçilər Zemfira Mikayılova ilə Ləman Abulhəmidova Qırğızıstanın Çolpan-Ata şəhərində təşkil olunan Türkdilli Dövlətlərin Universiadasında gümüş medal qazanıb.

    Komanda yarışlarında Qırğızıstan idmançılarına 3-0, Qazaxıstan təmsilçilərinə 3-1 hesabı ilə qalib gələn Mikayılova-Abdulhəmidova tandemi finalda türkiyəli rəqiblərinə 1-3 hesabı ilə uduzaraq ikinci yeri tutub.

    Qeyd edək ki, sayca üçüncü olan Universiadaya sentyabrın 9-da yekun vurulacaq.

    Türkdilli Dövlətlərin Universiadası stolüstü tennis Gümüş medal

