Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Universiadada iştirak etmək üçün Qırğızıstana yollanıb
Fərdi
- 02 sentyabr, 2025
- 22:50
Azərbaycan stolüstü tennisçiləri Türkdilli Dövlətlərin Universiadasında iştirak edəcəklər.
Federasiyadan "Report"a verilən məlumata görə, komanda bu gün yarışın keçiriləcəyi Qırğızıstana yollanıb.
Zemfira Mikayılova, Ləman Abdulhəmidova, Amin Oruczadə və Tural Mirzəyev baş məşqçi Fərhad İsmayılovun rəhbərliyi ilə sözügedən yarışda qələbə uğrunda mübarizə aparacaqlar.
Çolpan-Ata şəhərində təşkil olunacaq Universiadaya sabah start veriləcək. Yarışa sentyabrın 9-da yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
22:53
İsrail Qəzza zolağında quru əməliyyatına başlayıbDigər
22:50
Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Universiadada iştirak etmək üçün Qırğızıstana yollanıbFərdi
22:45
Marseldə bıçaqlı hücum nəticəsində azı 5 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
22:30
Tramp Putinin onu məyus etdiyini deyibDigər
22:16
Azərbaycanla Mərakeş arasında iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə olunubXarici siyasət
22:06
ABŞ İran neftini İraq məhsulu kimi satan gəmiçilik şirkətlərinə sanksiya tətbiq edibDigər ölkələr
21:56
BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik Koreya Respublikasına keçibDigər ölkələr
21:51
Bakının bəzi küçələrində nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq - YENİLƏNİBKomanda
21:40