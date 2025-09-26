İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    Şəkidə batut gimnastikası üzrə ölkə birinciliyi keçirilib

    26 sentyabr, 2025
    Şəkidə batut gimnastikası üzrə ölkə birinciliyi keçirilib

    Şəkidə batut gimnastikası üzrə 9-cu ölkə birinciliyi təşkil olunub.

    "Report" xəbər verir ki, yarış III MDB Oyunlarına hazırlıq xarakteri daşıyıb.

    Birincilikdə "Ocaq Sport" Klubu və Bakı Gimnastika Məktəbinin idmançıları kiçiklər (2016–2018), uşaqlar (2013–2015), yeniyetmələr (2011–2012) və gənclər (2009–2010) yaş kateqoriyalarında fərdi və sinxron proqramlarda bacarıqlarını nümayiş etdiriblər.

    Böyüklər yaş kateqoriyasında isə milli komandanın üzvləri nümunəvi çıxışlarla tamaşaçıların qarşısına çıxıblar.

