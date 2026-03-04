"Şahdağ"da xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatı və Dünya Kubokunun açılış mərasimi baş tutub
- 04 mart, 2026
- 09:22
Beynəlxalq Xizək Alpinizmi Federasiyası, Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyası və "Şahdağ" Turizm Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatı və Dünya Kubokunun açılış mərəsimi keçirilib.
Bu barədə "Report"a Qış İdman Növləri Federasiyasından məlumat verilib.
Açılış mərasimində Beynəlxalq Xizək Alpinizmi Federasiyasının və Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyasının nümayəndələri, o cümlədən Azərbaycan, Türkiyə, İtaliya, İsveçrə, Sloveniya, Almaniya, İspaniya, Avstriya, Norveç, Bolqarıstan, Çexiya, Polşa, Rusiya, Slovakiya, Yunanıstan, Andorra və İsveçdən olmaqla 124 atlet iştirak edib.
Açılış mərasimində Azərbaycanda ilk dəfə olaraq xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatı və Dünya Kubokunun təşkilinin ölkənin idman tarixində əlamətdar hadisə olduğu bildirilib. Bu mötəbər yarışların Azərbaycanda keçirilməsinin ölkə rəhbərliyinin qış idman növlərinin inkişafına verdiyi önəmin və beynəlxalq idman ictimaiyyətinin Azərbaycana göstərdiyi yüksək etimadın bariz nümunəsi olduğu qeyd edilib.
Avropa çempionatı və Dünya Kuboku kimi nüfuzlu yarışların Azərbaycan üçün yalnız idman hadisəsi deyil, eyni zamanda ölkənin qış turizmi potensialının, müasir dağ-xizək infrastrukturu imkanlarının və beynəlxalq miqyaslı tədbirlərə uğurla ev sahibliyi etmək bacarığının nümayişi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi vurğulanıb.
Çıxışlar zamanı bu formatda yarışların keçirilməsinin ölkədə idman sahəsində yeni nəslin formalaşmasına, peşəkar idmançıların yetişməsinə və milli komandanın beynəlxalq arenada mövqeyinin daha da möhkəmlənməsinə mühüm stimul verəcəyi, həmçinin beynəlxalq federasiyalar və idman təşkilatları ilə əməkdaşlığın genişlənməsinə, gələcək birgə layihələrin reallaşdırılmasına geniş imkanlar yaradacağı diqqətə çatdırılıb.
Qeyd edək ki, Azərbaycanı yarışda milli komandanın 5 üzvü - Nəzrin Qəribova, Nəbiyulla Qələbəqiyev, Anid Sultanov, Abel İsmixanov və Nurid Şəkərəliyev təmsil edəcəklər.
Martın 8-nə kimi davam edəcək yarışda U-18 və U-20 kategoriyasından olan qadınlar və kişilər, eləcə də böyüklər sprint, qarışıq estafet (mixed relay), fərdi və vertikal növlərdə mübarizə aparacaqlar.