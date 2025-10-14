Rusiyalı üçqat olimpiya çempionu vəfat edib
Rusiyanın üçqat olimpiya çempionu Aleksandr Dityatin 69 yaşında vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Gimnastika Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Keçmiş gimnast üçqat olimpiya çempionu olmaqla yanaşı, həm də dünya (7 dəfə) və Avropa çempionu (4 dəfə) adını qazanıb.
Qeyd edək ki, Aleksandr Dityatin 1980-ci ildə Moskvada keçirilən Yay Olimpiya Oyunlarında 3 qızıl, 4 gümüş və 1 bürünc medal əldə edib. O, tarixdə bir yarışda 8 medal qazanan yeganə gimnastdır.
