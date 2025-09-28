Rusiyalı idmançı: "Azərbaycandan olan rəqiblər çox layiqli mübarizə apardılar"

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri III MDB Oyunları çərçivəsində keçirilən qarışıq qoşa yarışlarının yarımfinalında layiqli mübarizə aparıb.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, bunu Rusiya yığmasının üzvü Amina İlimbetova jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    O, Azərbaycanın stolüstü tennisçilərinin güclü olduqlarını vurğulayıb:

    "Matç kifayət qədər çətin keçdi. Üçüncü setdə hesabda geridə idik. Çatmaq çox çətin idi, amma özümüzü toparladıq. Azərbaycandan olan rəqiblər çox layiqli mübarizə apardılar, güclü oynayırlar".

    "Azərbaycanda hər şey çox xoşuma gəlir. Mehriban xalqdır, yaxşı təşkilatçılıq var, hər şey əla keçir".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi yarımfinalda Rusiyaya məğlub olaraq mübarizəni dayandırıb. Stolüstü tennis yarışlarına sentyabrın 29-da yekun vurulacaq.

