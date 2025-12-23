İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Naxçıvanda 11 ayda 67 hərrac keçirilib

    Biznes
    • 23 dekabr, 2025
    • 10:03
    Naxçıvanda 11 ayda 67 hərrac keçirilib

    Bu ilin yanvar–noyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsi, bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin özəl mülkiyyətə və icarəyə verilməsi, ipoteka predmeti olan əmlakın satışı və yerin təkindən istifadə ilə bağlı ümumilikdə 67 hərrac təşkil olunub.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın İqtisadiyyat Nazirliyindən bildiriib.

    Məlumata görə, hərracları nazirlik yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin tabeliyindəki Hərracların Təşkili Mərkəzi keçirib. Nəticədə dövlət mülkiyyətində olan 12 nəqliyyat vasitəsi, 8 qeyri-yaşayış sahəsi, 11 adda xammal və material özəlləşdirilib, bələdiyyələrə məxsus 20 torpaq sahəsi mülkiyyətə, 10 torpaq sahəsi icarəyə verilib. İpoteka predmeti olan 2 fərdi yaşayış evi, 1 mənzil satılıb.

    Hesabat dövründə yerin təkindən istifadə ilə bağlı keçirilən 3 hərracda 3 faydalı qazıntı yatağı istismara verilib.

    Naxçıvan hərrac

    Son xəbərlər

    10:36

    "Sabah" Azərbaycan çempionatları tarixində ili zirvədə başa vuran 10-cu komanda olub

    Futbol
    10:34

    Bakıda rəqəmsal mühitdə uşaqların müdafiəsinə dair beynəlxalq konfrans keçirilir

    Xarici siyasət
    10:32

    Bakıda 64 yaşlı kişi pilləkəndən yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    10:29

    Azərbaycan Premyer Liqasında bu il keçirilmiş oyunlarda 447 qol vurulub

    Futbol
    10:27

    AZAL-ın vitse-prezidenti: "Təyyarə Qroznı hava limanına yaxınlaşan zaman, havada qeyri-qanuni fiziki müdaxilə baş verib"

    İnfrastruktur
    10:25

    Naxçıvanda "Dövlət qurumlarının inormasiya təhlükəsizliyi rəhbərlərinin VII Zirvə Toplantısı" keçirilir

    İKT
    10:24

    WUF13 dünya şəhərsalma trendlərinin paylaşılması üçün mühüm platforma olacaq - RƏY

    Xarici siyasət
    10:24

    Azərbaycan çempionatındakı 95 oyunu stadionlardan 124 min azarkeş izləyib

    Futbol
    10:23

    Tramp "The New York Times"ı milli təhlükəsizliyə təhdid adlandırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti