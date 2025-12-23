Mingəçevir şəhər Prokurorluğunda "Açıq qapı" günü keçirilib
- 23 dekabr, 2025
- 10:12
Mingəçevir şəhər Prokurorluğunda "Açıq qapı" günü təşkil olunub.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Mingəçevir şəhər Prokurorluğunda keçirilən "Açıq qapı" günündə Baş Prokurorluğun məhsul şəxsləri, Ağdam, Bərdə, Goranboy, Şəki, Mingəçevir və Yevlaxdan prokurluq əməkdaşları, QHT nümayəndələri və jurnalistlər iştirak ediblər.
Onlar şəhər Prokurorluğunun binasında yaradılmış şəraitlə tanış olublar.
Həmçinin Kriminalistik avtomobil və avadanlıqlarla tanış olan qonaqlara istintaq hərəkətlərinin keçirilməsi zamanı müasir texnikadan istifadənin əhəmiyyəti izah edilib.
