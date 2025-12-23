İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Mingəçevir şəhər Prokurorluğunda "Açıq qapı" günü keçirilib

    Daxili siyasət
    • 23 dekabr, 2025
    • 10:12
    Mingəçevir şəhər Prokurorluğunda Açıq qapı günü keçirilib

    Mingəçevir şəhər Prokurorluğunda "Açıq qapı" günü təşkil olunub.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Mingəçevir şəhər Prokurorluğunda keçirilən "Açıq qapı" günündə Baş Prokurorluğun məhsul şəxsləri, Ağdam, Bərdə, Goranboy, Şəki, Mingəçevir və Yevlaxdan prokurluq əməkdaşları, QHT nümayəndələri və jurnalistlər iştirak ediblər.

    Onlar şəhər Prokurorluğunun binasında yaradılmış şəraitlə tanış olublar.

    Həmçinin Kriminalistik avtomobil və avadanlıqlarla tanış olan qonaqlara istintaq hərəkətlərinin keçirilməsi zamanı müasir texnikadan istifadənin əhəmiyyəti izah edilib.

    Baş Prokurorluq Mingəçevir istintaq

