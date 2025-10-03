İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Rusiyada 13 yaşlı idmançıda dopinq aşkarlanıb

    Fərdi
    • 03 oktyabr, 2025
    • 12:08
    Rusiyada 13 yaşlı idmançıda dopinq aşkarlanıb

    Buza dırmanma üzrə yarışlarda iştirak edən Rusiya təmsilçisi antidopinq qaydalarını pozduğu üçün cəzalandırılıb.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, idmançının nümunəsində qadağan olunmuş prednizolon (qlükokortikoid) aşkarlanıb.

    Həmin yeniyetmənin adı açıqlanmayıb.

    O, 2025-ci ildə Kirovda keçirilmiş yarışda mükafat da qazanıb.

    Diskvalifikasiya müddəti 6 ay olacaq və 2026-cı ilin fevralında başa çatacaq.

    Rusiyalı idmançı 13 yaşlı idmançı dopinq buza dırmanma

