Rusiyada 13 yaşlı idmançıda dopinq aşkarlanıb
Fərdi
- 03 oktyabr, 2025
- 12:08
Buza dırmanma üzrə yarışlarda iştirak edən Rusiya təmsilçisi antidopinq qaydalarını pozduğu üçün cəzalandırılıb.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, idmançının nümunəsində qadağan olunmuş prednizolon (qlükokortikoid) aşkarlanıb.
Həmin yeniyetmənin adı açıqlanmayıb.
O, 2025-ci ildə Kirovda keçirilmiş yarışda mükafat da qazanıb.
Diskvalifikasiya müddəti 6 ay olacaq və 2026-cı ilin fevralında başa çatacaq.
