Qəzaya düşən fransalı xizəkçinin onurğası sınıb
Fərdi
- 14 oktyabr, 2025
- 10:27
Fransalı xizəkçi Flora Dolçi qəzaya düşüb.
"Report" " L'Equipe"ə istinadən xəbər verir ki, idmançı paraşütlə uçuş zamanı qəza keçirərək onurğasını sındırıb.
O, bu səbəbdən 2026-ci ildə İtaliyada keçiriləcək Qış Olimpiya Oyunlarında iştirak etməyəcək. Fransa yığmasının həkimi onun idmana qayıtması üçün ən azı 6 ay lazım olacağını bildirib.
Qeyd edək ki, Qış Olimpiya Oyunları fevralın 6-dan 22-dək keçiriləcək.
Son xəbərlər
10:36
Bahar Muradova: Yeni bilik və vərdişlərlə müasir dünyanın inkişaf tempinə uyğunlaşmalıyıqSosial müdafiə
10:31
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 1500-ə yaxın layihə üzrə satınalma olubBiznes
10:31
Qızıl və gümüş qiymətləri tarixi rekordları yeniləyibMaliyyə
10:28
İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinə işğaldan azad edilmiş ərazilərə dair yeni səlahiyyət verilibMaliyyə
10:27
Qəzaya düşən fransalı xizəkçinin onurğası sınıbFərdi
10:25
Assosiasiya prezidenti: Qanunverici və icra hakimiyyətləri məhkəmənin işinə müdaxilə etməməlidirXarici siyasət
10:24
Foto
"Yapı Kredi Bank Azərbaycan"ın xalis mənfəəti 7 % azalıbMaliyyə
10:24
Bu il 62 xarici tələbə Azərbaycanda təhsil alacaqElm və təhsil
10:21