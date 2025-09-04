İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan

    PSJ-nin futbolçusu "Qətər" klubuna keçir

    Fərdi
    • 04 sentyabr, 2025
    • 17:37
    PSJ-nin futbolçusu Qətər klubuna keçir

    Fransanın PSJ klubunun futbolçusu Presnel Kimpembe karyerasını Qətərdə davam etdirməyə yaxındır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin məşhur "Lequipe" nəşri məlumat yayıb. 

    30 yaşlı müdafiəçi "Qətər" komandasında çıxış edəcək. Hazırda danışıqlar son mərhələdədir. Sözügedən ölkədə transfer dönəmi bitənədək (16 sentyabr) Kimpembenin keçidi açıqlanacaq. 

    Digər Yaxın Şərq təmsilçilərinin, xüsusən də Səudiyyə Ərəbistanı komandalarının oyunçunu almaq cəhdləri uğursuz alınıb.

    Qeyd edək ki, fransalı futbolçu 2024/2025 mövsümündə PSJ-də beş matçda meydana çıxıb.

    PSJ klubu transfer Presnel Kimpembe "Qətər" klubu

    Son xəbərlər

    18:17

    Londonda avtobus qəzası nəticəsində 17 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    18:16

    Ermənistan baş nazirinin müavini və ABŞ səfiri Cənubi Qafqazda kommunikasiyaların açılmasını müzakirə ediblər

    Region
    18:11
    Foto

    Əfqanıstanın Azərbaycandakı səfirliyində zəlzələ qurbanları üçün anım mərasimi keçirilib

    Xarici siyasət
    18:08

    Dövlət Agentliyi: Ölçmə vasitələrinin sertifikatlaşdırılması ilə bağlı 2 800-dən çox müraciət daxil olub

    Biznes
    18:06

    Zelenski: Ukraynanın əsas təhlükəsizlik zəmanəti güclü ordudur

    Digər ölkələr
    17:53

    Səfir: Azərbaycan-İsrail Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti iclasının təşkili üzərində işləyirik

    Xarici siyasət
    17:49

    MPK rəhbərliyi baş məşqçilərlə görüşüb, paralimpiada ilə bağlı planlar müzakirə edilib

    Fərdi
    17:46

    Xaçmazda restoranda qanunsuz saxlanılan heyvanlar xilas edilib

    Ekologiya
    17:42

    Fariz Rzayev 20-ci Bled Strateji Forumunda iştirak edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti