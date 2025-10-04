İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Özbəkistanlı idmançı: "Azərbaycan lll MDB Oyunlarını yüksək səviyyədə təşkil edib"

    Fərdi
    • 04 oktyabr, 2025
    • 23:37
    Özbəkistanlı idmançı: Azərbaycan lll MDB Oyunlarını yüksək səviyyədə təşkil edib

    Azərbaycan lll MDB Oyunlarını yüksək səviyyədə təşkil edib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, bunu lll MDB Oyunları çərçivəsində Gəncə Şəhər İdman Sarayında keçirilən qılıncoynatma yarışında birinci yerə sahib çıxan Özbəkistan komandasının üzvü Atoms Ulekbeyev bildirib.

    "Hər bir idmançı burada yaradılan şəraitlə razıdır. Biz komanda olaraq qızıl medal qazandıq. Azərbaycanlı rəqiblərimiz də çox gözəl döyüş nümayiş etdirdilər. Komanda kapitanı olaraq digər idmançı yoldaşlarımın adından hər kəsə təşəkkür edirəm", - deyə idmançı qeyd edib.

    Özbəkistan idmançı MDB Oyunları

    Son xəbərlər

    23:55

    Fidan: Rusiya və Ukrayna bir-birinə müharibəni davam etdirə biləcəklərinə dair mesaj verir

    Region
    23:44

    Suriya xarici işlər naziri gələn həftə Türkiyəyə səfər edəcək

    Region
    23:37

    Özbəkistanlı idmançı: "Azərbaycan lll MDB Oyunlarını yüksək səviyyədə təşkil edib"

    Fərdi
    23:23

    Rassel "Formula 1" Sinqapur Qran-prisinin seçmə mərhələsinin qalibi olub

    Formula 1
    23:08

    Fransada "Emi" qasırğası iki nəfərin həyatına son qoyub

    Digər ölkələr
    22:58

    İrakli Kobaxidze: Aİ səfiri Tbilisi küçələrində baş verənləri pisləməlidir

    Region
    22:45

    Səhhəti pisləşən Əməkdar artist Yadigar Muradov xəstəxanaya yerləşdirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    22:42

    Gürcüstanda yerli seçkilərdə "Gürcü arzusu" Partiyası liderliyini qoruyur - YENİLƏNİB

    Region
    22:41

    Şəmkirdə idarəetmədən çıxan avtomobil aşıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti