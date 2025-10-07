İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Özbəkistan Çövkən Federasiyasının rəsmisi: "Azərbaycana minnətdarlığımızı bildiririk"

    Fərdi
    • 07 oktyabr, 2025
    • 13:13
    Özbəkistan Çövkən Federasiyasının rəsmisi: Azərbaycana minnətdarlığımızı bildiririk

    Özbəkistan Çövkən Federasiyasının baş katibi Mahmud Maxomiç III MDB Oyunlarının yüksək səviyyədə təşkilinə görə Azərbaycana minnətdarlığını bildirib.

    "Report"un Şəkiyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, federasiya rəsmisi bunu jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O, yığmanın nəticəsini dəyərləndirib:

    "III MDB Oyunlarını təşkil edən Azərbaycan rəhbərliyinə minnətdarlığımızı bildiririk. Atlar, həmçinin idmançılar üçün yüksək şərait yaradılmışdı. Qazaxıstan və Qırğızıstan komandaları da keyfiyyətlidir. Finalda qarşılaşdığımız Azərbaycan yığması yaxşı oynadı və qələbə qazandı".

    Qeyd edək ki III MDB Oyunlarının finalında Özbəkistan yığması Azərbaycana məğlub (0:3) olaraq gümüş medal qazanıb.

    III MDB Oyunları Mahmud Maxomiç Özbəkistan Çövkən Federasiyasının baş katibi

