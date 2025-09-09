İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal
    Fərdi
    • 09 sentyabr, 2025
    • 18:07
    Naxçıvanda sadə tipli açıq hava idman qurğularının qurulması prosesi davam etdirilir

    Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin idman xidmətlərindən istifadəsini artırmaq və sağlam həyat tərzini təşviq etmək məqsədilə açıq hava idman qurğularının yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Dövlət Proqramına uyğun olaraq ötən il Naxçıvan şəhərinin müxtəlif ərazilərində ümumilikdə 8 açıq hava idman qurğusu istifadəyə verilib.

    Bu prosesin əhatə dairəsi daha da genişləndirilir.

    2025–2027-ci illər üzrə Təfsilatlı Tədbirlər Planına əsasən, artıq muxtar respublikanın şəhər və qəsəbələrində yeni açıq hava idman qurğularının inşasına başlanılıb. İlk olaraq Şahbuz şəhərində prosesə start verilib və müəyyən olunmuş ərazidə ilkin inşaat işləri aparılır.

    Plana görə, cari ilin sonunadək bölgələr üzrə ümumilikdə 11 yerdə - 7-si şəhərlərdə, 4-ü isə qəsəbələrdə olmaqla sadə tipli açıq hava idman qurğularının istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur.

