İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Naxçıvanda qaçış üzrə muxtar respublika birinciliyi keçirilib

    Fərdi
    • 21 oktyabr, 2025
    • 17:34
    Naxçıvanda qaçış üzrə muxtar respublika birinciliyi keçirilib

    Naxçıvanda məktəbli oğlan və qızlar arasında "Konstitusiya və Suverenlik İli"nə həsr olunmuş atletikanın qaçış növü üzrə muxtar respublika birinciliyi keçirilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublika stadionunda reallaşan yarışda şəhər və rayonlardan ümumilikdə 70-ə yaxın məktəbli mükafatlar uğrunda mübarizə aparıb.

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman və Təhsil nazirlikləri tərəfindən birgə təşkil olunan birincilikdə idmançılar 100, 200, 400, 800 və 1500 metr məsafələri qət ediblər.

    Oğlanlar arasında Məhəmməd İsgəndərli (100 m), Murad Muradov (200 m), Uğur Məmmədli (400 m), Vedat Babayev (800 m) və Namiq Babayev (1500 m) yarışı birinci sırada bitiriblər. Qızların mübarizəsində isə Aysel Hüseynova (100 m), Zeynəb Babayeva (200 m), Dilək Məmiyeva (400 m) və Duyğu Hüseynova (800 m) ən yaxşı nəticəyə imza atıblar.

    İlk üç yerin sahiblərinə diplom, medal və hədiyyələr təqdim olunub.

    qaçış yarışı Naxçıvan muxtar respublika birinciliyi

    Son xəbərlər

    18:19

    Paşinyan Gürcüstana işgüzar səfərə yollanıb

    Region
    18:14
    Foto

    BDU-nun magistrləri Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində olub

    Elm və təhsil
    18:12

    MPK rəhbərliyi paraatletika millisinin baş məşqçisi ilə uzunmüddətli planları müzakirə edib

    Fərdi
    18:09

    Ermənistanın Suriyadakı səfiri etimadnaməsini Əhməd əş-Şaraaya təqdim edib

    Region
    18:07

    Aİ səfiri: "Azərbaycanla yeni əməkdaşlıq prioritetləri üzərində iş tamamlanmaq üzrədir"

    Xarici siyasət
    18:03

    Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən büdcə daxilolmaları 2 % artıb

    Maliyyə
    18:01
    Foto

    Qadın və kişi voleybolçular arasında Yüksək Liqada növbəti oyunlar keçirilib

    Komanda
    18:00

    Mingəçevir və Ağcabədidə qaz olmayacaq

    Energetika
    17:59
    Foto

    Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti