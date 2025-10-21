Naxçıvanda qaçış üzrə muxtar respublika birinciliyi keçirilib
- 21 oktyabr, 2025
- 17:34
Naxçıvanda məktəbli oğlan və qızlar arasında "Konstitusiya və Suverenlik İli"nə həsr olunmuş atletikanın qaçış növü üzrə muxtar respublika birinciliyi keçirilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublika stadionunda reallaşan yarışda şəhər və rayonlardan ümumilikdə 70-ə yaxın məktəbli mükafatlar uğrunda mübarizə aparıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman və Təhsil nazirlikləri tərəfindən birgə təşkil olunan birincilikdə idmançılar 100, 200, 400, 800 və 1500 metr məsafələri qət ediblər.
Oğlanlar arasında Məhəmməd İsgəndərli (100 m), Murad Muradov (200 m), Uğur Məmmədli (400 m), Vedat Babayev (800 m) və Namiq Babayev (1500 m) yarışı birinci sırada bitiriblər. Qızların mübarizəsində isə Aysel Hüseynova (100 m), Zeynəb Babayeva (200 m), Dilək Məmiyeva (400 m) və Duyğu Hüseynova (800 m) ən yaxşı nəticəyə imza atıblar.
İlk üç yerin sahiblərinə diplom, medal və hədiyyələr təqdim olunub.