İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan

    MPK rəhbərliyi baş məşqçilərlə görüşüb, paralimpiada ilə bağlı planlar müzakirə edilib

    Fərdi
    • 04 sentyabr, 2025
    • 17:49
    MPK rəhbərliyi baş məşqçilərlə görüşüb, paralimpiada ilə bağlı planlar müzakirə edilib

    Milli Paralimpiya Komitəsinin (MPK) rəhbərliyi baş məşqçilərlə görüşlər keçirib.

    Bu barədə "Report"a MPK-dan məlumat verilib. 

    Parataekvondo, paracüdo, parabadminton, parapauerliftinq, paragüllə atıcılığı, parakamandan oxatma və boccia üzrə baş məşqçilərlə fərdi toplantılar baş tutub.

    Görüşlər zamanı hər bir idman növünün mövcud vəziyyəti, ilin sonunadək planlaşdırılan yarışlar, təlim-məşq toplanışları, eləcə də Los-Anceles-2028 Yay Paralimpiya Oyunları ilə bağlı uzunmüddətli planlar müzakirə olunub.

    Yeni paralimpiyaçı nəslinin formalaşdırılması istiqamətində görülən işlərin davam etdirilməsi, həmçinin yenilənmiş tibbi təsnifat qaydalarına uyğunlaşma məsələləri də gündəlikdə yer alıb.

    MPK tərəfindən paralimpiyaçıların ölkəmizi beynəlxalq arenada uğurla təmsil etmələri üçün göstərilən dəstəyin davam etdiriləcəyi bildirilib. Belə görüşlərin hər ay mütəmadi şəkildə keçiriləcəyi vurğulanıb.

    Milli Paralimpiya Komitəsi Baş məşqçi toplantı

    Son xəbərlər

    18:17

    Londonda avtobus qəzası nəticəsində 17 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    18:16

    Ermənistan baş nazirinin müavini və ABŞ səfiri Cənubi Qafqazda kommunikasiyaların açılmasını müzakirə ediblər

    Region
    18:11
    Foto

    Əfqanıstanın Azərbaycandakı səfirliyində zəlzələ qurbanları üçün anım mərasimi keçirilib

    Xarici siyasət
    18:08

    Dövlət Agentliyi: Ölçmə vasitələrinin sertifikatlaşdırılması ilə bağlı 2 800-dən çox müraciət daxil olub

    Biznes
    18:06

    Zelenski: Ukraynanın əsas təhlükəsizlik zəmanəti güclü ordudur

    Digər ölkələr
    17:53

    Səfir: Azərbaycan-İsrail Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti iclasının təşkili üzərində işləyirik

    Xarici siyasət
    17:49

    MPK rəhbərliyi baş məşqçilərlə görüşüb, paralimpiada ilə bağlı planlar müzakirə edilib

    Fərdi
    17:46

    Xaçmazda restoranda qanunsuz saxlanılan heyvanlar xilas edilib

    Ekologiya
    17:42

    Fariz Rzayev 20-ci Bled Strateji Forumunda iştirak edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti