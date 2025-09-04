MPK rəhbərliyi baş məşqçilərlə görüşüb, paralimpiada ilə bağlı planlar müzakirə edilib
- 04 sentyabr, 2025
- 17:49
Milli Paralimpiya Komitəsinin (MPK) rəhbərliyi baş məşqçilərlə görüşlər keçirib.
Bu barədə "Report"a MPK-dan məlumat verilib.
Parataekvondo, paracüdo, parabadminton, parapauerliftinq, paragüllə atıcılığı, parakamandan oxatma və boccia üzrə baş məşqçilərlə fərdi toplantılar baş tutub.
Görüşlər zamanı hər bir idman növünün mövcud vəziyyəti, ilin sonunadək planlaşdırılan yarışlar, təlim-məşq toplanışları, eləcə də Los-Anceles-2028 Yay Paralimpiya Oyunları ilə bağlı uzunmüddətli planlar müzakirə olunub.
Yeni paralimpiyaçı nəslinin formalaşdırılması istiqamətində görülən işlərin davam etdirilməsi, həmçinin yenilənmiş tibbi təsnifat qaydalarına uyğunlaşma məsələləri də gündəlikdə yer alıb.
MPK tərəfindən paralimpiyaçıların ölkəmizi beynəlxalq arenada uğurla təmsil etmələri üçün göstərilən dəstəyin davam etdiriləcəyi bildirilib. Belə görüşlərin hər ay mütəmadi şəkildə keçiriləcəyi vurğulanıb.