Kənan Həsənzadə nərd üzrə "Asiya Qran Pri 2026" turnirində qızıl medal qazanıb
Fərdi
- 31 mart, 2026
- 10:58
Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə nərd üzrə "Asiya Qran Pri 2026" beynəlxalq turniri keçirilib.
"Report"un Gənclər və İdman Nazirliyinə istinadən məlumatına görə, 55-dən çox ölkədən 700-ə yaxın idmançının qatıldığı yarışda Azərbaycan yığmasının üzvü Kənan Həsənzadə uğurla çıxış edib.
O, "Backgammon" (Blitz) kateqoriyasında 256 iştirakçı arasında hamını qabaqlayaraq qızıl medal qazanıb.
Son xəbərlər
