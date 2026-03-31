İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13

    Kənan Həsənzadə nərd üzrə "Asiya Qran Pri 2026" turnirində qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    • 31 mart, 2026
    • 10:58
    Kənan Həsənzadə nərd üzrə Asiya Qran Pri 2026 turnirində qızıl medal qazanıb

    Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə nərd üzrə "Asiya Qran Pri 2026" beynəlxalq turniri keçirilib.

    "Report"un Gənclər və İdman Nazirliyinə istinadən məlumatına görə, 55-dən çox ölkədən 700-ə yaxın idmançının qatıldığı yarışda Azərbaycan yığmasının üzvü Kənan Həsənzadə uğurla çıxış edib.

    O, "Backgammon" (Blitz) kateqoriyasında 256 iştirakçı arasında hamını qabaqlayaraq qızıl medal qazanıb.

    Kənan Həsənzadə nərd üzrə Asiya Qran Pri 2026 turnirində qızıl medal qazanıb
    Kənan Həsənzadə nərd üzrə Asiya Qran Pri 2026 turnirində qızıl medal qazanıb
    Kənan Həsənzadə nərd üzrə Asiya Qran Pri 2026 turnirində qızıl medal qazanıb
    Kənan Həsənzadə nərd üzrə Asiya Qran Pri 2026 turnirində qızıl medal qazanıb
    Kənan Həsənzadə nərd üzrə Asiya Qran Pri 2026 turnirində qızıl medal qazanıb
    Kənan Həsənzadə nərd üzrə Asiya Qran Pri 2026 turnirində qızıl medal qazanıb

    Kənan Həsənzadə nərd Asiya Qran Pri 2026 beynəlxalq turniri Gənclər və İdman Nazirliyi
    Foto
    Kanan Hasanzada claims gold at Asia Grand Prix 2026 backgammon tournament

