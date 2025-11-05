İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İslamiada: Azərbaycanın üzgüçülük millisinin heyəti açıqlanıb

    Fərdi
    • 05 noyabr, 2025
    • 18:26
    İslamiada: Azərbaycanın üzgüçülük millisinin heyəti açıqlanıb

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında Azərbaycanı təmsil edəcək qadınlardan ibarət üzgüçülük millisinin heyəti açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, yığmanın heyətində Vlastilina Xasyanova, Fatimə Alkərəmova, Anastasiya Boborıkina, Mehri Abdürəhmanlı və Məryəm Cavadova mübarizə aparacaqlar.

    Qeyd edək ki, İslamiadada üzgüçülük yarışları noyabrın 8-dən 12-dək davam edəcək.

    üzgüçülük İslamiada IV İslam Həmrəyliyi Oyunları

