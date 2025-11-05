İslamiada: Azərbaycanın üzgüçülük millisinin heyəti açıqlanıb
Fərdi
- 05 noyabr, 2025
- 18:26
VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında Azərbaycanı təmsil edəcək qadınlardan ibarət üzgüçülük millisinin heyəti açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, yığmanın heyətində Vlastilina Xasyanova, Fatimə Alkərəmova, Anastasiya Boborıkina, Mehri Abdürəhmanlı və Məryəm Cavadova mübarizə aparacaqlar.
Qeyd edək ki, İslamiadada üzgüçülük yarışları noyabrın 8-dən 12-dək davam edəcək.
