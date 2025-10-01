"IRONMAN" triatlonu MDB ölkələri arasında yalnız Azərbaycanda keçiriləcək
- 01 oktyabr, 2025
- 17:23
"IRONMAN" triatlonu MDB ölkələri arasında yalnız Azərbaycanda keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Triatlon Federasiyasının prezidenti Fərid Fərhadzadə Azərbaycan idman tarixində ilk dəfə baş tutacaq beynəlxalq "IRONMAN 70.3 BAKU" triatlon yarışı ilə əlaqədar keçirilən mətbuat konfransında deyib.
O, "IRONMAN 70.3 BAKU" triatlonu çərçivəsində ilk olraq "İron kids" yarışlarının təşkil olunacağını vurğulayıb:
"Sizin uşaqlarınızı buraya gətirmək imkanı olacaq. Uşaqlar 500 metrə qaça biləcək. Bu yarış MDB ölkələrinin şəhərləri arasında yeganə olaraq Bakıda keçiriləcək".
Qeyd edək ki, "IRONMAN 70.3 BAKU" triatlon yarışı 2026-cı il sentyabrın 5–6-da Bakıda keçiriləcək və "IRONMAN 70.3" triatlonu, "Fun Run 5 km" və "IRONKIDS" yarışlarını əhatə edəcək. 1.9 kilometrlik tək dövrədən ibarət üzgüçülük mərhələsi Xəzər dənizinin sahilində baş tutacaq. 90 kilometrlik velosiped mərhələsi 2 dövrədən ibarət olacaq. 3 dövrədən ibarət qaçış yarımmarafonu isə 21,1 kilometri əhatə edəcək.
2026-cı il sentyabrın 4–6-da sakinlər və qonaqlar üçün əyləncə proqramı, "IRONMAN EXPO" zonası təşkil olunacaq. Ziyarətçilər rəsmi IRONMAN məhsulları və digər idman ləvazimatlarını əldə edə biləcəklər.