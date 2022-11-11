İran millisinin üzvü idman rəsmilərinin qarşısında çarşabını çıxarıb

İranın kamandan oxatma üzrə milli komandasının üzvü Parmida Qasemi idman rəsmilərinin önündə çarşabını çıxarıb.
"Report"un məlumatına görə, atlet İranın paytaxtı Tehrandakı Fars Körfəzi Kubokunun mükafatlandırma mərasimində bu addımı atıb.
Qeyd edək ki, daha əvvəl alpinist Elnaz Rekabi Cənubi Koreyanın paytaxtı Seuldakı yarışda baş örtüyü olmadan yarışıb. Konkisürən Niloufar Mərdani isə Türkiyənin İstanbul şəhərindəki yarışın mükafatlandırma mərasimində eyni addımı atıb.
Iranian athlete Parmida Qasemi, a member of Iran’s archery national team, removed her hijab during the awards ceremony of Persian Gulf Cup in Tehran before the eyes of sport officials. Iranian climber Elnaz Rekabi and skater Niloufar Mardani had earlier made the same move abroad. pic.twitter.com/PLVYMWuTYN