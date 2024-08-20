Haqqımızda

İngiltərə Premyer Liqasının ən yaxşı cinah oyunçusu müəyyənləşib

İngiltərə Premyer Liqasının ən yaxşı cinah oyunçusu müəyyənləşib "FourFourTwo" portalı İngiiltərə Premyer Liqası tarixində ən yaxşı cinah oyunçularının reytinq cədvəlini hazırlayıb.
Fərdi
20 Avqust , 2024 09:32
İngiltərə Premyer Liqasının ən yaxşı cinah oyunçusu müəyyənləşib

"FourFourTwo" portalı İngiltərə Premyer Liqası tarixində ən yaxşı cinah oyunçularının reytinq cədvəlini hazırlayıb.

"Report" xəbər verir ki, siyahıya Məhəmməd Salah (“Liverpul”, “Çelsi”) başçılıq edir.

İkinci yeri Kriştianu Ronaldu (“Mançester Yunayted”), üçüncü yeri isə Son Hın Min (“Tottenhem”) tutub.

İlk "10-luq"da həmçinin Eden Azar ("Çelsi"), Sadio Mane ("Sauthempton", "Liverpul"), Qaret Beyl ("Sauthempton", "Tottenhem"), Rober Pires ("Arsenal", "Aston Villa") Rayan Giqqz ("Mançester Yunayted"), Riyad Mahrez ("Lester", "Mançester Siti") və Devid Bekhem ("Mançester Yunayted") yer alıb.

Qeyd edək ki, İngiltərə çempionatına avqustun 16-da start verilib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Ən çox oxunan xəbərlər

Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
14 Avqust , 2024 12:35
Hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə çağırış edilib
Hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə çağırış edilib
13 Avqust , 2024 16:31
Bakı aeroportuna işləyən avtobuslar 24 saat fəaliyyət göstərəcək
Bakı aeroportuna işləyən avtobuslar 24 saat fəaliyyət göstərəcək
14 Avqust , 2024 10:28
Sabah Bakıda içməli su təchizatı tam bərpa ediləcək
Sabah Bakıda içməli su təchizatı tam bərpa ediləcək
15 Avqust , 2024 13:22
MN-nin mənimsəmədə təqsirləndirilən daha bir zabiti həbs edilib
MN-nin mənimsəmədə təqsirləndirilən daha bir zabiti həbs edilib
13 Avqust , 2024 15:37
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.08.2024)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.08.2024)
16 Avqust , 2024 09:17
Bakının 8 rayonu və Abşeronda su kəsiləcək
Bakının 8 rayonu və Abşeronda su kəsiləcək
19 Avqust , 2024 08:17
Rəşad İsmayılov ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin birinci müavini təyin olunub
Rəşad İsmayılov ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin birinci müavini təyin olunub
16 Avqust , 2024 11:25
BDU-nun dosenti Nizami Süleymanov vəfat edib
FotoBDU-nun dosenti Nizami Süleymanov vəfat edib
17 Avqust , 2024 19:22
Aqrar Xidmətlər Agentliyinə yeni sədr müavini təyin edilib
Aqrar Xidmətlər Agentliyinə yeni sədr müavini təyin edilib
15 Avqust , 2024 15:30

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi