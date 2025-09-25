İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İmişlidə cüdo təlim mərkəzinin açılışı olub

    • 25 sentyabr, 2025
    • 13:41
    İmişlidə cüdo təlim mərkəzinin açılışı olub

    İmişli şəhəriində cüdo təlim mərkəzinin açılışı olub.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, açılış mərasimində gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, İmişli Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elçin Rzayev və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

    Açılışdan sonra qonaqlar mərkəzdə yaradılan şəraitlə tanış olublar. Qeyd olunub ki, mərkəz tatamilərlə təchiz olunub, fiziki hazırlıq zonası isə cüdoçuların inkişafı üçün zəruri avadanlıqlarla təmin edilib.

    Binada həmçinin gözləmə zalı, məşqçi və paltardəyişmə otaqları mövcuddur. Mərkəzin ətrafında geniş abadlıq işləri aparılıb, ümumi şərait idmançıların rahat və təhlükəsiz məşq etməsi üçün tam təmin olunub.

    Eyni zamanda, mərkəz müasir istilik və işıqlandırma sistemi ilə təchiz edilib.

