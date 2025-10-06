III MDB Oyunları: Finala yüksələn Azərbaycan gimnastları müəyyənləşib
Fərdi
- 06 oktyabr, 2025
- 16:42
III MDB Oyunlarında finala yüksələn Azərbaycan gimnastları müəyyənləşib.
"Report"un Şəkiyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, Azadə Atakişiyeva top və halqa, Şəms Ağahüseynova top, Nur Sadıqova isə halqa ilə proqramda finala vəsiqə qazanıblar.
Qrup hərəkətləri komandası isə 5 halqa ilə həlledici mərhələdə çıxış edəcək.
Qeyd edək ki, bədii gimnastika yarışlarına oktyabrın 8-də yekun vurulacaq.
