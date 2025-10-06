İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    III MDB Oyunları: Finala yüksələn Azərbaycan gimnastları müəyyənləşib

    Fərdi
    • 06 oktyabr, 2025
    • 16:42
    III MDB Oyunları: Finala yüksələn Azərbaycan gimnastları müəyyənləşib

    III MDB Oyunlarında finala yüksələn Azərbaycan gimnastları müəyyənləşib.

    "Report"un Şəkiyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, Azadə Atakişiyeva top və halqa, Şəms Ağahüseynova top, Nur Sadıqova isə halqa ilə proqramda finala vəsiqə qazanıblar.

    Qrup hərəkətləri komandası isə 5 halqa ilə həlledici mərhələdə çıxış edəcək.

    Qeyd edək ki, bədii gimnastika yarışlarına oktyabrın 8-də yekun vurulacaq.

    III MDB Oyunları Bədii gimnastika top halqa Azərbaycan gimnastları

    Son xəbərlər

    17:39

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın oğlanlardan ibarət 3x3 basketbol milisi üçüncü yer uğrunda oyuna çıxacaq

    Komanda
    17:38

    Sabah Sədərək rayonunda işıq olmayacaq

    Energetika
    17:38
    Foto

    Özbəkistan Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    17:33

    "Troni İnvestisiya Şirkəti" nizamnamə kapitalını bir qədər də artırır

    Maliyyə
    17:33

    Azərbaycanın güllə atıcıları III MDB Oyunarını 3 medalla başa vurublar - YENİLƏNİB

    Fərdi
    17:32

    Azərbaycan qılıncoynatma millisinin baş məşqçisi: "Ümidimiz böyükdür, sabah qızıl medal qazana bilərik"

    Fərdi
    17:28

    Azərbaycanda Ani Ödəniş Sisteminin tarif siyasətinə yenidən baxılacaq

    Maliyyə
    17:27

    Bakı Limanında son 22 ilin ən yüksək nəticəsi qeydə alınıb

    İnfrastruktur
    17:20

    Köçəryanın oğlu Baş Prokurorluğa qarşı iddia qaldırıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti