    III MDB Oyunları: Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri finala yüksəlib

    Fərdi
    • 27 sentyabr, 2025
    • 17:14
    III MDB Oyunları: Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri finala yüksəlib

    Azərbaycanın oğlan stolüstü tennisçiləri III MDB oyunlarında fərdi yarışda finala yüksəliblər.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, Onur Quluzadə və Adil Əhmədzadə yarımfinalda uğurlu çıxış ediblər.

    Onlar müvafiq olaraq, Oryanbassar Yessimxan (Qazaxıstan) və Aliaksey Rabuşkaya (Belarus) qalib gəliblər.

    III MDB Oyunları Azərbaycan yığması stolüstü tennis
    Foto
    III Игры СНГ: Азербайджанские теннисисты вышли в финал

