İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Həvəskar tennisçi dünya ulduzlarını məğlub edərək böyük məbləğdə mükafat qazanıb

    Fərdi
    • 14 yanvar, 2026
    • 18:12
    Həvəskar tennisçi dünya ulduzlarını məğlub edərək böyük məbləğdə mükafat qazanıb

    Həvəskar tennisçi Cordan Smit "Australian Open 2026" çərçivəsində təşkil olunan "1 Point Slam" turnirində dünya ulduzlarını məğlub edərək 1 milyon Avstraliya dolları (təxminən 670 min ABŞ dolları) qazanıb.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, qeyri-adi formatda keçirilən yarışda həm dünya ulduzları, həm də aşağı reytinqli, həvəskar idmançılar mübarizə aparıblar.

    Turnirin qaydalarına əsasən, kişi və qadın tennisçilər eyni şəbəkədə yarışıblar və matçda qalib gəlmək üçün cəmi bir xal qazanmaq kifayət edib.

    Cordan Smit çempionluq yolunda Pablo Karrenyo-Busta, Yannik Sinner, Amanda Anisimova və Pedro Martinesi mübarizədən kənarlaşdırıb. O, həlledici qarşılaşmada dünya reytinqində 117-ci pillədə qərarlaşan Coanna Qarlandı məğlub edərək əsas mükafata sahib çıxıb.

    tennis Cordan Smit Yannik Sinner Amanda Anisimova Australian Open

    Son xəbərlər

    18:43

    ABŞ 75 ölkənin vətəndaşları üçün vizaların baxılmasını dayandırır

    Digər ölkələr
    18:38
    Video

    Tailandda kranın qatarın üzərinə aşması nəticəsində ölənlərin sayı 32-yə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    18:28

    Tramp: Yalnız ABŞ Rusiya və Çini Qrenlandiya ətrafındakı ərazilərdən çıxmağa məcbur edə bilər

    Digər ölkələr
    18:24

    Metyu Brayza: TRİPP Azərbaycanın mühüm tranzit dəhlizinin əsas halqalarından birinə çevrilməsinə imkan verəcək

    Region
    18:20

    Hesablama Palatası: İKZF-də güzəştli ipoteka və subsidiyalar üzrə audit qərarları icra olunub

    Maliyyə
    18:12

    Həvəskar tennisçi dünya ulduzlarını məğlub edərək böyük məbləğdə mükafat qazanıb

    Fərdi
    17:55

    OPEC 2026-cı ildə qlobal neft tələbatının artımı ilə bağlı qiymətləndirməsini dəyişməyib

    Energetika
    17:54

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Futbolçular yorğunluq fonunda meydana çıxmışdılar"

    Futbol
    17:43

    "OPEC+" ölkələri dekabrda neft hasilatını gündəlik 197 min barel azaldıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti