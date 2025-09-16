Gənclər və İdman Nazirliyi Türk Dövlətləri Universiadasındakı nəticələri yüksək qiymətləndirir
- 16 sentyabr, 2025
- 13:21
Azərbaycan təmsilçiləri III Türk Dövlətləri Universiadasında yüksək nəticə qazanıblar.
Bunu "Report"a açıqlamasında Gənclər və İdman Nazirliyinin sektor müdiri Aydın Məmmədov deyib.
O, Qırğızıstanın İssık-Kul vilayətinin Çolpon-Ata şəhərində keçirilən III Türk Dövlətləri Universiadasında Azərbaycan təmsilçilərinin çıxışını dəyərləndirib:
"Üçüncü dəfə idi ki, bu Unversiada keçirilirdi. Əasasən tələbələrdən təşkil olunan komandalar qatılmışdı. Azərbaycan İdman Akademiyası ilə birgə iştirakçıların hazırlıq səviyyəsinə nəzarət edirdik. Yarışlar beynəlxalq federasiyaların qaydalarına əsasən keçirilirdi. Komandalar dairəvi sistem üzrə mübarizə aparırdılar. Türk Dövlətləri Təşkilatının üzvlərindən Azərbaycan, Türkiyə, Qırğızıstan, Qazaxıstan və Özbəkistan yarışa qarılmışdı. Adıçəkilən ölkələ,r demək olar ki, bütün idman növlərində təmsil olunurdular. Azərbaycanın voleybol komandası Unversiadada iştirak edə bilmədi. Çünki onlar MDB Oyunlarına və digər yarışlara hazırlaşırlar".
A.Məmmədov gələcəkdə Azərbaycan təmsilçilərinin daha böyük uğurlar qazanacağına inandığını söyləyib:
"Təşkilatçılıq yüksək səviyyədə idi. Qazanılan nailiyyətləri yüksək qiymətləndiririk. İnanırıq ki, gələcəkdə bundan da yaxşı olacaq. Növbəti Unversiadaların məkanları artıq müəyyənləşib. Yarış 2027-ci ildə Türkiydə, 2029-cu ildə isə Özbəkistanda təşkil ediləcək".
Qeyd edək ki, Azərbaycan Unversiadada ümumi nəticələrə görə ölkələr arasında birinci olub. Ölkəmiz 5 idman növündə təmsil olunaraq fərdi yarışlarda 9 qızıl, 7 gümüş və 5 bürünc medal qazanıb. Komanda nəticələrinə görə isə yunan-Roma güləşində birinci, sərbəst güləş, stolüstü tennis və futzalda ikinci, cüdo və şahmatda isə üçüncü yer əldə olunub.