İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Gənclər və İdman Nazirliyi Türk Dövlətləri Universiadasındakı nəticələri yüksək qiymətləndirir

    Fərdi
    • 16 sentyabr, 2025
    • 13:21
    Gənclər və İdman Nazirliyi Türk Dövlətləri Universiadasındakı nəticələri yüksək qiymətləndirir

    Azərbaycan təmsilçiləri III Türk Dövlətləri Universiadasında yüksək nəticə qazanıblar.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Gənclər və İdman Nazirliyinin sektor müdiri Aydın Məmmədov deyib.

    O, Qırğızıstanın İssık-Kul vilayətinin Çolpon-Ata şəhərində keçirilən III Türk Dövlətləri Universiadasında Azərbaycan təmsilçilərinin çıxışını dəyərləndirib:

    "Üçüncü dəfə idi ki, bu Unversiada keçirilirdi. Əasasən tələbələrdən təşkil olunan komandalar qatılmışdı. Azərbaycan İdman Akademiyası ilə birgə iştirakçıların hazırlıq səviyyəsinə nəzarət edirdik. Yarışlar beynəlxalq federasiyaların qaydalarına əsasən keçirilirdi. Komandalar dairəvi sistem üzrə mübarizə aparırdılar. Türk Dövlətləri Təşkilatının üzvlərindən Azərbaycan, Türkiyə, Qırğızıstan, Qazaxıstan və Özbəkistan yarışa qarılmışdı. Adıçəkilən ölkələ,r demək olar ki, bütün idman növlərində təmsil olunurdular. Azərbaycanın voleybol komandası Unversiadada iştirak edə bilmədi. Çünki onlar MDB Oyunlarına və digər yarışlara hazırlaşırlar".

    A.Məmmədov gələcəkdə Azərbaycan təmsilçilərinin daha böyük uğurlar qazanacağına inandığını söyləyib:

    "Təşkilatçılıq yüksək səviyyədə idi. Qazanılan nailiyyətləri yüksək qiymətləndiririk. İnanırıq ki, gələcəkdə bundan da yaxşı olacaq. Növbəti Unversiadaların məkanları artıq müəyyənləşib. Yarış 2027-ci ildə Türkiydə, 2029-cu ildə isə Özbəkistanda təşkil ediləcək".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Unversiadada ümumi nəticələrə görə ölkələr arasında birinci olub. Ölkəmiz 5 idman növündə təmsil olunaraq fərdi yarışlarda 9 qızıl, 7 gümüş və 5 bürünc medal qazanıb. Komanda nəticələrinə görə isə yunan-Roma güləşində birinci, sərbəst güləş, stolüstü tennis və futzalda ikinci, cüdo və şahmatda isə üçüncü yer əldə olunub.

    Gənclər və İdman Nazirliyi Türk Dövlətləri Universiadası sektor müdiri Qırğızıstan medal

    Son xəbərlər

    14:34

    KİV: Tramp və Şahbaz Şərif Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyası çərçivəsində görüşə bilərlər

    Digər ölkələr
    14:33

    Terrorçuluğa görə Azərbaycanda həbsdə olan Livanlı erməni muzdlunun aclıq etməsi xəbəri təsdiqini tapmayıb

    Hadisə
    14:24

    Bakı metrosu tədris ilinin ilk günündə 900 minə yaxın sərnişin daşıyıb

    İnfrastruktur
    14:20
    Foto

    Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub, sənədlər mübadilə edilib

    Xarici siyasət
    14:15
    Foto

    Xalq artisti Hacı Murad Yegizarov II Fəxri xiyabanda dəfn olunub - YENİLƏNİB-2

    İncəsənət
    14:11

    Azərbaycan və Bolqarıstan sosial müdafiə sahəsi üzrə Fəaliyyət Planı imzalayıb

    Xarici siyasət
    14:06

    Azərbaycanda günəş enerjisinin istehsalı 13 % artıb

    Energetika
    14:02

    Sorğu: Ukraynalıların 76 %-i ölkələrinin müharibədə qələbə qazana biləcəyinə inanır

    Region
    14:00

    "Formula 1": 2026-cı ildə Azərbaycan Qran-prisində sprint yarışı olmayacaq

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti