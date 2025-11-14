İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Gəncədə aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatının açılış mərasimi keçirilib

    Fərdi
    • 14 noyabr, 2025
    • 16:00
    Gəncədə aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatının açılış mərasimi keçirilib

    Gəncədə Aerobika gimnastikası üzrə böyüklər arasında Avropa çempionatının açılış mərasimi keçirilib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan açılış mərasimdə rəsmilər və idmançılar iştirak ediblər.

    Tədbir iştirakçı ölkələrin bayraqlarının arenaya gətirilməsi ilə başlayıb.

    Açılış mərasimindən sonra yarışların təsnifat mərhələsinə start verilib.

    Burada qadın və kişi gimnastlar fərdi çıxışlar edirlər.

    Qeyd edək ki, qitə birinciliyində 18 ölkədən 151 idmançı qatılıb.

    Gimnastika Gəncə İdman Sarayı Avropa çempionatı

    Son xəbərlər

    17:17

    "Zabrat maşınqayırma zavodu" özəlləşdirməyə çıxarılıb

    Biznes
    17:15

    ABŞ-da yaşayan Vaqif Allahverdiyev Baş Prokurorluğa çağırılıb

    Hadisə
    17:11

    Milli Məclisdə büdcə zərfinin müzakirə ediləcəyi iclasların tarixi açıqlanıb

    Milli Məclis
    17:08

    Bakı metrosundan istifadə edən sərnişinlərin sayı 3 %-ə yaxın azalıb

    İnfrastruktur
    17:07

    Mahmud Qurbanov: "Xal qazanmaq üçün təkcə mübarizə aparmaq kifayət etmir, ustalıq da lazımdır"

    Futbol
    17:02

    Bakı aeroportu və "Uzbekistan Airports" aviahabların modernləşdirilməsində əməkdaşlığı genişləndirir

    İnfrastruktur
    17:00
    Foto

    Türk Dünyası Auditorlar Şurasının yaradılması ilə bağlı razılıq əldə olunub

    Maliyyə
    17:00
    Foto

    Bahar Muradova Naftalanda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    16:59
    Foto

    ADB ilə Azərbaycan üzrə yeni Ölkə Tərəfdaşlığı Strategiyası müzakirə edilib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti