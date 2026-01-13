Fransalı motosikletçi yarış zamanı qəzada ölüb
Fransalı motosikletçi Rafael Şole "Gurp TT" yarışı zamanı baş verən qəzada aldığı xəsarətlərdən vəfat edib.
"Report" "Lille Actu" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, digər iştirakçılardan biri Şoleni vurub və o, motosikletdən yıxılıb.
Hadisə ilə əlaqədar yarış dərhal dayandırılıb. Ağır vəziyyətdə helikopterlə xəstəxanaya çatdırılan idmançının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
21 yaşlı motosikletçi ardıcıl ikinci il idi ki, qum traslarında Fransa çempionatında iştirak edirdi.
Qeyd edək ki, bu, ölkədə təşkil olunan yarışlarda baş verən ilk faciəvi hadisə deyil. 2019-cu ildə La-Boss-de-Bretandakı yarışda 23 yaşlı Boris Prüdom həyatını itirib.
