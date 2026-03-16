İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Fərid Xəlilov: "Avropa çempionatında qazandığım medalı uzun müddətdir gözləyirdim"

    Fərdi
    • 16 mart, 2026
    • 13:35
    Fərid Xəlilov: Avropa çempionatında qazandığım medalı uzun müddətdir gözləyirdim

    Serbiyanın Zrenyanin şəhərində təşkil olunan U-23 Avropa çempionatında 62 kq çəki dərəcəsində bürünc medal qazanan Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Fərid Xəlilov bu mükafatı uzun müddət gözləyib.

    O, bunu "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında deyib.

    F.Xəlilov əvvəlki yarışlarda uğursuzluqlarla üzləşdiyini söyləyib:

    "Bu medalı çoxdan gözləyirdim. Əvvəlki yarışlarda uğursuzluqlar olmuşdu. Bu, U-23 Avropa çempionatında ilk medalımdır. Daha əvvəl yeniyetmələrin yarışında Avropa çempionu olmuşam".

    Güləşçi Avropa çempionatına istədiyi şəkildə başladığını vurğulayıb:

    "Hazırlıq müddətində çox əziyyət çəkmişdim. Yarışa istədiyim şəkildə başladım. Əvvəlcə almaniyalı, daha sonra gürcüstanlı rəqibiə qalib gələrək yarımfinala yüksəldim. Bu mərhələdə rusiyalı rəqiblərimə qarşı çıxışım alınmadı. Səhvlərim bir qədər çox oldu. Bürünc medal uğrunda macarıstanlı rəqibimə qalib gəldim. Medalsız qalmadığıma görə çox sevinirəm".

    Milli üzvü dünya çempionatında qızıl medal qazanacağına inanır:

    "Qarşıdan gələn U-23 dünya çempionatında iştirak etmək istəyirəm. İnanıram ki, bu turnirdə qızıl medal qazanacağam".

    Qeyd edək ki, Fərid Xəlilov bürünc medal uğrunda görüşdə macarıstanlı Petro Jitovozu 6:3 hesabı ilə məğlub edib.

    Güləş üzrə U-23 Avropa çempionatı Fərid Xəlilov

