    Fərahim Mustafayev: Avropa çempionatının 1/4 finalında gözlənilməz səhvə görə uduzdum

    Serbiyanın Zrenyanin şəhərində təşkil olunan U-23 Avropa çempionatında bürünc medal qazanan Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Fərahim Mustafayev (72 kq) gözlənilməz səhvə görə 1/4 finalda rusiyalı rəqibinə böyük hesabla məğlub olub.

    İdmançı bunu "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında deyib.

    O, 72 kq çəki dərəcəsində ilk beynəlxalq yarışını keçirdiyini söyləyib:

    "Avropa çempionatı həqiqətən yüksək səviyyədə keçdi. 72 kq çəki dərəcəsində ilk beynəlxalq yarışım idi. Buna baxmayaraq, medal qazandım. 1/4 finalda rusiyalı güləşçini məğlub edə bilərdim. Amma gözlənilməz səhv səbəbindən böyük xal fərqi ilə uduzdum".

    F.Mustafayev dünya çempionu olmağı hədəfləyib:

    "Növbəti hədəfim dünya çempionatıdır. Bu yarışa qədər hələ vaxtım var. Səhvlərimi düzəldib, qızıl medal qazanmağı qarşıma məqsəd qoymuşam".

    Qeyd edək ki, F.Mustafayev bürünc medal uğrunda görüşdə rumıniyalı Leonard Petru İuraşkunu 5:4 hesabı ilə üstələyib.

