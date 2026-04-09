Everest zirvəsinə çıxan ilk amerikalı alpinist Cim Uittaker vəfat edib
Fərdi
- 09 aprel, 2026
- 10:10
Everest zirvəsinə çıxan ilk amerikalı alpinist Cim Uittaker 97 yaşında vəfat edib.
"Report"un "Associated Press" agentliyinə istinadən məlumatına görə, alpinist aprelin 7-də Vaşinqton ştatının Port-Taunsend şəhərindəki evində dünyasını dəyişib.
Uittaker Everestə yürüşü 1963-cü ildə həyata keçirib. Bu hadisə ABŞ-də idmanın bu növünə marağın yenidən canlanmasına kömək edib və onu qısa müddətdə məşhurlaşdırıb.
Qeyd edək ki, alpinist bir çox digər yürüşlərə, o cümlədən 1990-cı ildə Everestə təşkil olunan beynəlxalq ekspedisiyaya rəhbərlik edib.
