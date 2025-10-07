Qızıl medal qazanan Azərbaycan güləşçisi: "Ən böyük hədəfim Olimpiya çempionu olmaqdır"
Fərdi
- 07 oktyabr, 2025
- 18:42
"Ən böyük hədəfim Olimpiya çempionu olmaqdır".
Bunu "Report"un Qərb bürosuna açıqlamasında III MDB Oyunlarında fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxan Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Elşad Abbasov (51 kiloqram) deyib.
O, nəticəyə görə xoşbəxt olduğunu qeyd edib.
"Üzərimdə əziyyəti olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Daha ciddi uğurlar qazanmaq istəyirəm. Ən böyük hədəfim Olimpiya çempionu olmaqdır", - azərbaycanlı güləşçi bildirib.
