Dünya çempionatı: Azərbaycan millisi bu gün qarışıq komanda yarışında mübarizə aparacaq
Fərdi
- 31 avqust, 2025
- 10:16
Bu gün yeniyetmə cüdoçulardan ibarət Azərbaycan millisi Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən dünya çempionatının qarışıq komanda yarışında mübarizə aparacaq.
"Report"un turnirə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, yığma 1/8 finalda Gürcüstan seçməsi ilə üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, Azərbaycan cüdoçuları daha əvvəl fərdi yarışı iki bürünc medalla başa vurublar. Anar Quliyev (50 kq) və Zeyd Ələsgərov (60 kq) bürünc mükafat əldə ediblər.
