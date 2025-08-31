Dünya çempionatı: Azərbaycan millisi bu gün qarışıq komanda yarışında mübarizə aparacaq

    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Bu gün yeniyetmə cüdoçulardan ibarət Azərbaycan millisi Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən dünya çempionatının qarışıq komanda yarışında mübarizə aparacaq. 

    "Report"un turnirə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, yığma 1/8 finalda Gürcüstan seçməsi ilə üz-üzə gələcək. 

    Qeyd edək ki, Azərbaycan cüdoçuları daha əvvəl fərdi yarışı iki bürünc medalla başa vurublar. Anar Quliyev (50 kq) və Zeyd Ələsgərov (60 kq) bürünc mükafat əldə ediblər.

    Чемпионат мира: Сборная Азербайджана сегодня будет участвовать в смешанных командных соревнованиях

