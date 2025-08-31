    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    Чемпионат мира: Сборная Азербайджана сегодня будет участвовать в смешанных командных соревнованиях

    Индивидуальные
    • 31 августа, 2025
    • 10:21
    Чемпионат мира: Сборная Азербайджана сегодня будет участвовать в смешанных командных соревнованиях

    Сегодня юношеская сборная Азербайджана по дзюдо поборется в смешанных командных соревнованиях на чемпионате мира, проходящем в болгарской столице.

    Как сообщает сотрудник Report из Софии, наша команда встретится со сборной Грузии в 1/8 финала.

    Отметим, что азербайджанские дзюдоисты ранее завершили индивидуальные соревнования с двумя бронзовыми медалями. Анар Гулиев (50 кг) и Зейд Алескеров (60 кг) вышли на третью ступень пьедестала.

    Чемпионат мира   дзюдо   сборная Азербайджана  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Dünya çempionatı: Azərbaycan millisi bu gün qarışıq komanda yarışında mübarizə aparacaq

    Последние новости

    10:53

    На юге Китая за неделю выявили 225 новых случаев лихорадки чикунгунья

    Другие страны
    10:40

    Премьер Лига: Объявлено время начала матча "Карабах" - "Зиря"

    Футбол
    10:21

    Чемпионат мира: Сборная Азербайджана сегодня будет участвовать в смешанных командных соревнованиях

    Индивидуальные
    10:18

    Председатель КНР: Необходимо восстановить авторитет и влияние ООН

    Другие страны
    10:01

    Си Цзиньпин: Китай поддерживает суверенную модель развития Азербайджана

    Внешняя политика
    09:59

    Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Арменией уже установился мир

    Внешняя политика
    09:44
    Фото

    В Тяньцзине прошла встреча президента Ильхама Алиева с председателем КНР Си Цзиньпином

    Внешняя политика
    09:38

    Премьер-лига: Сегодня "Карабах" встретится с "Карван-Йевлах"

    Футбол
    09:13

    Си Цзиньпин: Китай и Армения установили отношения стратегического партнерства

    В регионе
    Лента новостей