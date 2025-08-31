Чемпионат мира: Сборная Азербайджана сегодня будет участвовать в смешанных командных соревнованиях
Индивидуальные
- 31 августа, 2025
- 10:21
Сегодня юношеская сборная Азербайджана по дзюдо поборется в смешанных командных соревнованиях на чемпионате мира, проходящем в болгарской столице.
Как сообщает сотрудник Report из Софии, наша команда встретится со сборной Грузии в 1/8 финала.
Отметим, что азербайджанские дзюдоисты ранее завершили индивидуальные соревнования с двумя бронзовыми медалями. Анар Гулиев (50 кг) и Зейд Алескеров (60 кг) вышли на третью ступень пьедестала.
