Cokoviç ABŞ Açıq çempionatında yarımfinala vəsiqə qazanıb
Fərdi
- 03 sentyabr, 2025
- 09:02
Serbiyalı məşhur tennisçi Novak Cokoviç ABŞ Açıq çempionatında yarımfinala vəsiqə qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, 38 yaşlı idmançı 1/4 finalda ABŞ-dən olan Teylor Fritslə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma Cokoviçin 3:1 (6:3, 7:5, 3:6, 6:4) hesablı qələbəsi ilə bitib.
O, finala gedən yolda ispaniyalı Karlos Alkarasla qarşılaşacaq.
Son xəbərlər
09:45
Beynəlxalq Valyuta Fondunun missiyası Kiyevə səfər edibDigər ölkələr
09:42
Azərbaycan neftinin qiyməti 71 dolları keçibEnergetika
09:36
"Regional" BOKT 1 milyon manatlıq istiqraz buraxırMaliyyə
09:32
Yəməndə saxlanılan BMT əməkdaşlarının sayı 20-yə çatıbDigər ölkələr
09:19
Bakının üç rayonunda qaz olmayacaqEnergetika
09:16
Argentinalı məşhur baş məşqçinin yeni klubu bəlli olubFutbol
09:08
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.09.2025)Maliyyə
09:08
Azərbaycanın taxılçılıq müəssisəsinin xalis mənfəəti kəskin azalıbMaliyyə
09:07