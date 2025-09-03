    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Fərdi
    • 03 sentyabr, 2025
    • 09:02
    Cokoviç ABŞ Açıq çempionatında yarımfinala vəsiqə qazanıb
    Novak Cokoviç

    Serbiyalı məşhur tennisçi Novak Cokoviç ABŞ Açıq çempionatında yarımfinala vəsiqə qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, 38 yaşlı idmançı 1/4 finalda ABŞ-dən olan Teylor Fritslə üz-üzə gəlib. 

    Qarşılaşma Cokoviçin 3:1 (6:3, 7:5, 3:6, 6:4) hesablı qələbəsi ilə bitib. 

    O, finala gedən yolda ispaniyalı Karlos Alkarasla qarşılaşacaq.

