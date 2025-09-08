MOK-un vitse-prezidenti: "Azərbaycanda növbəti idman bayramıdır"
Fərdi
- 08 sentyabr, 2025
- 10:28
Azərbaycanda növbəti idman bayramıdır.
"Report"un məlumatına görə, bunu Milli Olimpiya (MOK) Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə deyib.
MOK rəsmisi 2026-cı ildə SportAccord Dünya İdman və Biznes Sammitinin Bakıda keçirilməsi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:
"Bu həqiqətən böyük tədbirdir. Dəfələrlə bu tədbirlərə qatılmışam. Vacib qərarlar verilib. SportAccordun rəhbərliyinə təşəkkür edirik. Azərbaycan idman ölkəsidir. Bu tədbirin də yaxşı təşkil olunacağına inanırıq".
Son xəbərlər
10:58
2026-cı ildə Bakıda keçiriləcək SportAccord Dünya İdman və Biznes Sammitində 3000 şəxsin iştirakı gözlənilirFərdi
10:55
Türkiyədə sosial şəbəkələrin işində problem yaranıbDigər ölkələr
10:49
Bu ilin 8 ayında 36 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunubSosial müdafiə
10:49
Yeni səfir İsraillə Qazaxıstan arasında münasibətlərin dərinləşməsinə ümid edirRegion
10:46
ARDNF və SOCAR-ın birgə müəssisəsi 3 illik auditor seçirMaliyyə
10:42
Foto
Gənclər və İdman Nazirliyi, Bakı Şəhər Halqası və SportAccord arasında rəsmi müqavilə imzalanıbFərdi
10:41
Naxçıvanın bəzi ərazilərində üç gün işıq fasilələrlə veriləcəkEnergetika
10:37
Putin Dövlət Dumasına İşgəncələrə qarşı konvensiyanın ləğvi haqqında qanun layihəsi təqdim edibDigər ölkələr
10:34
Foto