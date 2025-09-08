İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    MOK-un vitse-prezidenti: "Azərbaycanda növbəti idman bayramıdır"

    Fərdi
    • 08 sentyabr, 2025
    • 10:28
    MOK-un vitse-prezidenti: Azərbaycanda növbəti idman bayramıdır
    Çingiz Hüseynzadə

    Azərbaycanda növbəti idman bayramıdır. 

    "Report"un məlumatına görə, bunu Milli Olimpiya (MOK) Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə deyib.

    MOK rəsmisi 2026-cı ildə SportAccord Dünya İdman və Biznes Sammitinin Bakıda keçirilməsi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Bu həqiqətən böyük tədbirdir. Dəfələrlə bu tədbirlərə qatılmışam. Vacib qərarlar verilib. SportAccordun rəhbərliyinə təşəkkür edirik. Azərbaycan idman ölkəsidir. Bu tədbirin də yaxşı təşkil olunacağına inanırıq".

    Çingiz Hüseynzadə SportAccord Dünya İdman və Biznes Sammiti
    Вице-президент НОК: В Азербайджане вновь спортивный праздник

    Son xəbərlər

    10:58

    2026-cı ildə Bakıda keçiriləcək SportAccord Dünya İdman və Biznes Sammitində 3000 şəxsin iştirakı gözlənilir

    Fərdi
    10:55

    Türkiyədə sosial şəbəkələrin işində problem yaranıb

    Digər ölkələr
    10:49

    Bu ilin 8 ayında 36 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunub

    Sosial müdafiə
    10:49

    Yeni səfir İsraillə Qazaxıstan arasında münasibətlərin dərinləşməsinə ümid edir

    Region
    10:46

    ARDNF və SOCAR-ın birgə müəssisəsi 3 illik auditor seçir

    Maliyyə
    10:42
    Foto

    Gənclər və İdman Nazirliyi, Bakı Şəhər Halqası və SportAccord arasında rəsmi müqavilə imzalanıb

    Fərdi
    10:41

    Naxçıvanın bəzi ərazilərində üç gün işıq fasilələrlə veriləcək

    Energetika
    10:37

    Putin Dövlət Dumasına İşgəncələrə qarşı konvensiyanın ləğvi haqqında qanun layihəsi təqdim edib

    Digər ölkələr
    10:34
    Foto

    Şəkidə qədim sənət ənənələrinin qorunması məqsədilə tədbir keçirilib

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti