Çexiyada medal qazanan Azərbaycan badmintonçusu: "Yarışda güclü və tanınmış idmançılar var idi"
- 21 oktyabr, 2025
- 16:00
Çexiyada keçirilən "International Challenge" kateqoriyalı "Czech Open" beynəlxalq turnirinə güclü və tanınmış badmintonçular qatılmışdılar.
Yarışda bürünc medal qazanan Azərbaycan təmsilçisi Edi Reski Dviçayo bu barədə "Report"a açıqlama verib.
O, paytaxt Praqadakı turnirlə bağlı fikirlərini bölüşüb:
"Burada güclü və tanınmış badmintonçular iştirak edirdilər. Yarımfinalda yarışın gələcək qalibinə uduzdum. Ən güclü "4-lüy"ə yüksəlmək uğrunda keçirilən qarşılaşmada Pablo Abian kimi titullu və təcrübəli rəqibə qalib gəldim. Ümumilikdə çıxışımdan razı qaldım. Böyük ölçüdə düşündüklərimi, məşqdə etdiklərimi kortda reallaşdıra bildim".
E.R.Dviçayo Cənubi Koreya və Hindistanda keçiriləcək beynəlxalq turnirlərə qatılacağını söyləyib:
"Portuqaliyada milli komanda ilə birlikdə Tomas Kubokunun təsnifat mərhələsində iştirak edəcəyik. Bu da bizim üçün çox vacibdir".