Beynəlxalq Cüdo Federasiyası Akademiyasının Bakıda daha bir seminarı baş tutub

Beynəlxalq Cüdo Federasiyası (BCF) Akademiyasının cüdo məşqçiliyi üzrə sertifikat proqramı çərçivəsində Bakıda "nage-no-kata" üzrə seminar keçirilib.
12 avqust 2025 12:53
Beynəlxalq Cüdo Federasiyası Akademiyasının Bakıda daha bir seminarı baş tutub

Beynəlxalq Cüdo Federasiyası (BCF) Akademiyasının cüdo məşqçiliyi üzrə sertifikat proqramı çərçivəsində Bakıda “nage-no-kata” üzrə seminar keçirilib.

Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.

Tədbir BCF Akademiyasının təhsil direktoru, Avropa Cüdo Birliyinin baş kata komissarı Slavişa Bradiçin rəhbərliyi ilə baş tutub.

Təlim zamanı iştirakçılara “nage-no-kata”nın nəzəri əsasları, texniki icra qaydaları və tədris metodikası ətraflı izah olunub.

Praktiki məşğələlərdə məşqçilər hərəkət ardıcıllıqlarını yerinə yetirərək texniki dəqiqliyin artırılması və kata tədrisində qarşılaşılan çətinliklərin aradan qaldırılması üzrə tövsiyələr alıblar.

