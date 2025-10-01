Belarus idman nazirinin müavini: "Gəncəyə gələndə nostalji hisslər keçirdim"
- 01 oktyabr, 2025
- 10:42
Belarusun idman nazirinin müavini Aleksandr Baraula Gəncədə nostalji hisslər yaşayıb.
"Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu A.Baraula jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O, Azərbaycanda təşkil olunan III MDB Oyunları barədə danışıb:
"Gəncəyə gələndə nostalji hisslər keçirdim. Çünki 2 il əvvəl Belarus MDB Oyunlarına ev sahibliyi edəndə yarışlar 11 şəhərdə keçirilmişdi və mənə ölkəmi xatırlatdı. Yarışın Azərbaycanın 7 şəhərində baş tutması sevindirici haldır. Digər şəhərlərdə idman həyəcanını yaşatmaq çox yaxşı fikirdir. Azərbaycan çox qonaqpərvər ölkədir. Bizi burada böyük hörmətlə qarşıladılar. Yarışlar yüksək səviyyədə təşkil olunub".
O, Belarus idmançılarının Azərbaycana yaxşı nəticələr qazanmaq üçün gəldiyini söyləyib:
"İdmançılarımız burada mübarizə aparmaqdan məmnundurlar. Onlar yüksək səviyyəli idman zallarında yarışmağı xoşlayırlar. İdmançılar Gəncənin və digər şəhərlərin mədəniyyətini çox bəyənirlər. Bu, bir fürsət idi ki, Azərbaycanı daha yaxından tanıyaq. Qarşılaşmalar zamanı rəqabət yüksək dərəcədədir".