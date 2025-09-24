Bakıda keçirilən fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirinin açılış mərasimi baş tutub

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    Fərdi
    • 24 sentyabr, 2025
    • 14:23
    Bakıda keçirilən yeniyetmələr arasında fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirinin açılış mərasimi baş tutub.

    "Report"un məlumatına görə, tədbir Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksində təşkil edilib.

    Mərasimdə gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, Azərbaycan Qış İdmanı Növləri Federasiyasının prezidenti Fuad Nağıyev və digər rəsmi qonaqlar iştirak ediblər.

    Açılış sözü ilə qonaqları salamlayan F.Nağıyev yarış iştirakçılarına uğurlar arzulayıb.

    Daha sonra çıxış üçün söz Fərid Qayıbova verilib. Bu cür idman turnirlərinin ölkəmizdə keçirilməsinin əhəmiyyətindən danışan nazir, son dövrlərdə qış idmanı növlərinə marağın artdığını deyib. Daha sonra yarış açıq elan edilib.

    Qeyd edək ki, Qran-pri sentyabrın 26-da başa çatacaq.

