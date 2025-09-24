Bakıda keçirilən fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirinin açılış mərasimi baş tutub
Fərdi
- 24 sentyabr, 2025
- 14:23
Bakıda keçirilən yeniyetmələr arasında fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirinin açılış mərasimi baş tutub.
"Report"un məlumatına görə, tədbir Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksində təşkil edilib.
Mərasimdə gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, Azərbaycan Qış İdmanı Növləri Federasiyasının prezidenti Fuad Nağıyev və digər rəsmi qonaqlar iştirak ediblər.
Açılış sözü ilə qonaqları salamlayan F.Nağıyev yarış iştirakçılarına uğurlar arzulayıb.
Daha sonra çıxış üçün söz Fərid Qayıbova verilib. Bu cür idman turnirlərinin ölkəmizdə keçirilməsinin əhəmiyyətindən danışan nazir, son dövrlərdə qış idmanı növlərinə marağın artdığını deyib. Daha sonra yarış açıq elan edilib.
Qeyd edək ki, Qran-pri sentyabrın 26-da başa çatacaq.
Son xəbərlər
15:18
Kəmaləddin Heydərov Polşanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşübXarici siyasət
15:15
Gəncədə III MDB Oyunlarına dəstək məqsədi ilə şahmat yarışı keçiriləcəkDigər
15:13
Azərbaycan şirkətlərinin Moldovaya investisiya qoyuluşu açıqlanıbBiznes
15:07
Foto
İrandan Rusiyaya "kahı" yükü aparan avtomobildə 29 kiloqram narkotik aşkar edilibBiznes
15:03
Bakıda cüdo məşqçiləri üçün peşəkar inkişaf proqramı həyata keçiriləcəkFərdi
15:02
Ukraynanın Rusiya ərazisinə hücumu nəticəsində ölən və yaralananlar varRegion
14:58
Ermənistanın İstintaq Komitəsi: İcma başçısının qətli ilə bağlı qisas versiyası nəzərdən keçirilir - YENİLƏNİBRegion
14:58
Gürcüstan aralarında azərbaycanlı da olan 20 əcnəbini deportasiya edibRegion
14:56