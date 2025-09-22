İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    • 22 sentyabr, 2025
    • 13:17
    Bakıda çoxşaxəli əməkdaşlığın genişləndirilməsini nəzərdə tutan Memorandum imzalanıb

    Bakıda Avropa Su İdmanı Federasiyası (EA), Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası (ASF), Azərbaycan Tibb Universiteti (AMU) və Azərbaycan İdman Akademiyası (ASA) arasında çoxşaxəli əməkdaşlığın genişləndirilməsini nəzərdə tutan Memorandum imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, sənədin imzalanma mərasimi Gənclər və İdman Nazirliyində nazir Fərid Qayıbovun iştirakı ilə keçirilib.

    Memorandumu Avropa Su İdmanı Federasiyasının prezidenti Antonio Silva, Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti Zaur Əliyev, Azərbaycan İdman Akademiyasının rektoru Fuad Hacıyev və Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru Gəray Gəraybəyli imzalayıblar.

    Tədbirdə vurğulanıb ki, bu əməkdaşlıq çərçivəsində təhsil, elmi-tədqiqat, idman tibbi və peşəkar üzgüçülüyün inkişafına yönəlik yeni layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan üzgüçülüyünün inkişafına mühüm töhfə verəcək bu əməkdaşlıq ölkəmizin idman sahəsində yeni imkanların açılmasına şərait yaradacaq.

    Xatırladaq ki, bu ilin aprel ayında EA prezidenti Antonio Silva və birinci vitse-prezidenti Yosip Varvodiç Bakıya səfər ediblər. Onlar Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının rəhbərliyi ilə görüşərək, əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi, üzgüçülüyün bütün növləri üzrə kütləviliyin artırılması və yeni tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər.

