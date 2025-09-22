В Баку подписан Меморандум о расширении многостороннего сотрудничества

Европейская федерация водных видов спорта (EA), Федерация плавания Азербайджана (ASF), Азербайджанским медицинским университетом и Азербайджанской академией спорта (ASA).

Как сообщает Report, церемония подписания документа состоялась в Министерстве молодежи и спорта с участием министра Фарида Гаибова.

Меморандум подписали президент Европейской федерации водных видов спорта Антонио Силва, президент Федерации плавания Азербайджана Заур Алиев, ректор Азербайджанской академии спорта Фуад Гаджиев и ректор Азербайджанского медицинского университета Герай Герайбейли.

В рамках этого сотрудничества предусматривается реализация новых проектов, направленных на развитие образования, научных исследований, спортивной медицины и профессионального плавания.

Ожидается, что это сотрудничество внесет важный вклад в развитие плавания в Азербайджане и создаст условия для открытия новых возможностей в спортивной сфере нашей страны.