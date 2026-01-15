İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Bakıda cüdo qaydalarındakı dəyişikliklərə həsr olunmuş seminar keçirilib

    Fərdi
    • 15 yanvar, 2026
    • 15:28
    Bakıda cüdo qaydalarındakı dəyişikliklərə həsr olunmuş seminar keçirilib

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) Hakimlər Komitəsinin təşkilatçılığı ilə milli komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının tətbiq etdiyi qaydalardakı dəyişikliklərə həsr olunmuş seminar keçirilib.

    Bu barədə "Report"a ACF-dən məlumat verilib.

    Seminar ACF prezidentinin müşaviri Natiq Bağırov və ACF-nin hakimlər üzrə meneceri, A kateqoriyalı beynəlxalq dərəcəli hakim Mətin Rəhimlinin rəhbərliyi ilə təşkil olunub.

    Tədbirdə "yuko" xalının hansı vəziyyətlərdə verilib-verilməməsi, "kumikata"nın qırılması zamanı icazə verilən hallar və "şido" cəriməsinin tətbiq olunma meyarları, vaxtı uzatmağa görə veriləcək "şido" cərimələri, "uşiro-sankaku" texnikasının tətbiqi zamanı nəzərə alınacaq nüanslar, passivliklə bağlı "şido" cəriməsinin verilməsində yeniliklər və görüş zamanı tibbi müdaxilə ilə bağlı dəyişikliklərlə əlaqədar müzakirələr aparılıb.

    Yeniliklər izah edilib, dəyişikliklər əyani şəkildə nümayiş etdirilib.

    cüdo Azərbaycan Cüdo Federasiyası Natiq Bağırov Mətin Rəhimli Dəyişikliklər seminar

    Son xəbərlər

    16:08

    Ukraynada enerji obyektlərinə dəyən ziyanın nəticələrini aradan qaldırmaq üçün qərargah yaradılıb

    Digər ölkələr
    16:06

    "PAŞA Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    16:04

    Azərbaycan idmançısı viza probleminə görə Avropa çempionatına qatıla bilməyib

    Fərdi
    15:58
    Video

    Binəqədidə binada olan yanğın söndürülüb, xəsarət alan yoxdur - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    15:58

    "Expressbank" illik maliyyə hesabatını açıqlayıb

    Maliyyə
    15:55

    Ukrayna Ali Radası ölkə üçün zəruri olan qanun layihələrinə baxa bilməyib

    Digər ölkələr
    15:44

    "Bank Avrasiya" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    15:38

    Azərbaycandan soyuq hava dalğası keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    15:37

    Rusiya DİN-in təlim mərkəzində partlayış baş verib, 200 nəfər təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti