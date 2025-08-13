Haqqımızda

Azərbaycanlı paralimpiya çempionu dünya reytinqindəki liderliyini qoruyub Dünya Parataekvondo Federasiyası tərəfindən yeni reytinq cədvəli açıqlanıb
13 avqust 2025 13:09
İmaməddin Xəlilov

Azərbaycanlı paralimpiya çempionu İmaməddin Xəlilov (70 kq) dünya reytinq sıralamasındakı liderliyini qoruyub.

"Report" xəbər verir ki, o, Dünya Parataekvondo Federasiyası tərəfindən açıqlanan yeni reytinq cədvəlində 662.85 xalla liderliyini davam etdirir.

Paralimpiya Oyunlarının bürünc medalçısı, ötən ay Avropa Gənclər Paralimpiya Oyunlarında qızıl medal qazanan Sabir Zeynalov (58 kq) isə 356.66 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb.

Amin Şıxalıyev (63 kq) ötən reytinq cədvəli ilə müqayisədə 21,60 xalla iki pillə irəliləyərək 28-ci sıraya yüksəlib. Orxan Cəfərov (80 kq) isə 24,74 xalla 30-cu pillədədir.

