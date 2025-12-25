Azərbaycanın zorxana və pəhləvan güləşi millisi Dünya Kubokunda uğurla çıxış edib
Fərdi
- 25 dekabr, 2025
- 18:03
Hindistanın Nyu-Delhi şəhərində keçirilən zorxana və pəhləvan güləşi üzrə Dünya Kubokunda Azərbaycan millisi uğurla çıxış edib.
Gənclər və İdman Nazirliyindən "Report"a verilən məlumata görə, zorxana üzrə komanda yarışlarında millimiz 3-cü yerə çıxıb.
Fərdi mübarizədə isə Xəyyam Orucov 1 gümüş və 2 bürünc, Rəsov Səfərov 3 bürünc, Nihat Qasımov 3 bürünc, Tural Allahverdiyev 1 bürünc medal qazanıblar.
Pəhləvan güləşi üzrə yarışlarda İbrahim Yusubov qızıl, Fərid Qazıyev isə gümüş medal əldə ediblər.
Ümumi medal sıralamasında Azərbaycan yığması Dünya Kubokunu 3-cü pillədə başa vurub.
