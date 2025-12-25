İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Azərbaycanın zorxana və pəhləvan güləşi millisi Dünya Kubokunda uğurla çıxış edib

    • 25 dekabr, 2025
    • 18:03
    Azərbaycanın zorxana və pəhləvan güləşi millisi Dünya Kubokunda uğurla çıxış edib

    Hindistanın Nyu-Delhi şəhərində keçirilən zorxana və pəhləvan güləşi üzrə Dünya Kubokunda Azərbaycan millisi uğurla çıxış edib.

    Gənclər və İdman Nazirliyindən "Report"a verilən məlumata görə, zorxana üzrə komanda yarışlarında millimiz 3-cü yerə çıxıb.

    Fərdi mübarizədə isə Xəyyam Orucov 1 gümüş və 2 bürünc, Rəsov Səfərov 3 bürünc, Nihat Qasımov 3 bürünc, Tural Allahverdiyev 1 bürünc medal qazanıblar.

    Pəhləvan güləşi üzrə yarışlarda İbrahim Yusubov qızıl, Fərid Qazıyev isə gümüş medal əldə ediblər.

    Ümumi medal sıralamasında Azərbaycan yığması Dünya Kubokunu 3-cü pillədə başa vurub.

