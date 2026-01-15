İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları üçün seminar təşkil olunub

    Fərdi
    • 15 yanvar, 2026
    • 16:40
    Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları üçün seminar təşkil olunub

    Yeniyetmə oğlanlardan ibarət milli komandanın üzvləri üçün Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının tətbiq etdiyi yeni qaydalarla bağlı seminar təşkil olunub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından (ACF) məlumat verilib.

    Tədbir ACF prezidentinin müşaviri Natiq Bağırov və ACF-nin hakimlər heyətinin üzvü, A kateqoriyalı beynəlxalq dərəcəli hakim Nazim Umbayevin rəhbərliyi ilə keçirilib.

    Qaydalardakı yeniliklər idmançılara praktiki nümunələr əsasında izah olunub, müxtəlif vəziyyətlər üzrə qərarvermə meyarları müzakirə edilib. Seminarın əsas məqsədi yeni tələblərin idmançılar tərəfindən daha düzgün mənimsənilməsi, yarış zamanı mümkün anlaşılmazlıqların qarşısının alınması və taktiki yanaşmanın təkmilləşdirilməsi olub.

