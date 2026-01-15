Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları üçün seminar təşkil olunub
Fərdi
- 15 yanvar, 2026
- 16:40
Yeniyetmə oğlanlardan ibarət milli komandanın üzvləri üçün Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının tətbiq etdiyi yeni qaydalarla bağlı seminar təşkil olunub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından (ACF) məlumat verilib.
Tədbir ACF prezidentinin müşaviri Natiq Bağırov və ACF-nin hakimlər heyətinin üzvü, A kateqoriyalı beynəlxalq dərəcəli hakim Nazim Umbayevin rəhbərliyi ilə keçirilib.
Qaydalardakı yeniliklər idmançılara praktiki nümunələr əsasında izah olunub, müxtəlif vəziyyətlər üzrə qərarvermə meyarları müzakirə edilib. Seminarın əsas məqsədi yeni tələblərin idmançılar tərəfindən daha düzgün mənimsənilməsi, yarış zamanı mümkün anlaşılmazlıqların qarşısının alınması və taktiki yanaşmanın təkmilləşdirilməsi olub.
Son xəbərlər
16:58
Füzulidə iki nəfər avtomobildə dəm qazından boğularaq ölübHadisə
16:55
Deputat: Azərbaycan və Türkiyə arasında enerji tərəfdaşlığı Avropanın enerji təhlükəsizliyinin onurğa sütunlarından biridirEnergetika
16:47
FIS norveçli məşqçiləri cəzalandırıbFərdi
16:45
"Ziraat Bank Azərbaycan" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
16:43
Sabah Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
16:42
Vüqar Gülməmmədov: "Yeni Strateji Plan Hesablama Palatası üçün yol xəritəsi olacaq"Maliyyə
16:41
Foto
Astara, Tərtər, Ağdaş və Goranboyda səyyar tibbi müayinələr təşkil edilibSağlamlıq
16:40
Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları üçün seminar təşkil olunubFərdi
16:38
Foto