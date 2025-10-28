Azərbaycanın yeniyetmə boksçuları Avropa çempionatının hazırlığına başlayıblar
Fərdi
- 28 oktyabr, 2025
- 17:28
Azərbaycanın yeniyetmə oğlanlardan ibarət boks millisi təlim-məşq toplanışına başlayıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasından məlumat verilib.
Hazırlıq Şamaxıda keçirilir. Toplanışa ölkənin ən güclü boksçuları cəlb olunublar. Məşqlərdə əsas diqqət fiziki hazırlığa yönəlib.
Vaqif Kazımovun baş məşqçisi olduğu milli Şamaxıda noyabrın 6-dək hazırlıq keçəcək. Komanda taktiki-texniki məşqləri Sumqayıtda davam etdirəcək.
Qeyd edək ki, toplanış Almaniyada keçiriləcək U-17 Avropa çempionatına hazırlıq xarakteri daşıyır.
